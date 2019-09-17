Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 9:34

Иерусалим. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник проголосовал на выборах в Кнессет, сообщает The Times of Israel.

Он вместе с супругой Сарой отдал свой голос на избирательном участке, расположенном недалеко от его официальной резиденции в Иерусалиме.

При этом израильский премьер призвал граждан страны проявить активность и тоже прийти на избирательные участки.

Во вторник в Израиле проходят уже вторые за год выборы в парламент страны - Кнессет. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

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