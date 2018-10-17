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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 14:55 17.10.2018 - 14:55

Иерусалим. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что Израиль не будет терпеть беспорядки в районе секторе Газа.

"Израиль очень серьезно рассматривает акты нападений на пограничные заграждения, на поселения вдоль границы Газы, на город Беэршева - везде. В самом начале заседания правительства я заявил, что если эти нападения не прекратятся, то мы их прекратим", - приводит его слова газета "Гаарец".

"Я хочу донести до вас: Израиль будет действовать с большой решимостью", - подчеркнул он.

Заявления Б.Нетаньяху последовали после того, как из сектора Газа был совершен ракетный обстрел израильского города Беэршева.

Армия обороны Израиля в ответ на инцидент нанесла удары по 20 целям группировки ХАМАС в секторе Газа.

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