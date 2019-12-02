Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 15:03

Иерусалим. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не поедет в Лондон, где на этой неделе состоится саммит лидеров стран-членов НАТО, сообщает в понедельник газета "Гаарец".

Израиль - не член НАТО, и Нетаньяху не планировал принимать какое бы то ни было участие в самом лондонском саммите. Однако планировалось, что "на полях" этой встречи в верхах он проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Однако, по данным источников "Гаарец", визит отменен из-за проблем, "связанных с логистикой". Кроме того, по их словам, Меркель и Макрон не ответили на попытки Израиля организовать встречу в Лондоне.

Ранее израильские СМИ сообщали, что Нетаньяху отправится во вторник в Лондон на переговоры с Помпео. Ожидалось, что он пробудет в британской столице два дня и проведет встречи с мировыми лидерами, которые приедут на саммит НАТО.

Саммит НАТО состоится 3-4 декабря в Лондоне.

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