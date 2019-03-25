Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 7:46

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Иерусалим. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник объявил о сокращении визита в США и возвращении на родину в связи с ночным обстрелом Израиля с территории сектора Газа, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

По данным издания, Б.Нетаньяху вернется в Израиль сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В частности отменено его выступление на конференции Американо-Израильского комитета по общественным делам.

"В связи с инцидентом в сфере безопасности я принял решение сократить мой визит в Соединенные Штаты. Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и сразу после этого я вернусь в Израиль, чтобы вплотную руководить операциями (для защиты Израиля - ИФ)", - говорится в заявлении премьера, распространенном его администрацией.

При этом он пообещал дать силовой ответ на действия ХАМАС и боевиков из сектора Газа.

"Это был преступный акт против Израиля, и мы ответим с применением силы", - подчеркнул он.

По словам премьера, он уже провел разговор на тему этого обстрела с начальником генерального штаба армии обороны Израиля, главой Общей службы безопасности Израиля и советником по национальной безопасности.

По последним данным, в результате обстрела Израиля, предпринятого в понедельник утром с территории сектора Газа, ранения получили семь человек, в том числе дети. Несколько человек находятся в шоковом состоянии.

1аю ар

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