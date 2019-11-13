Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 19:33

Бразилиа. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что планирует прибыть в Москву для участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Я полагаю, что мы продвигаемся вперед быстрыми темпами в реализации повестки дня. Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины. Я с удовольствием приеду и встречусь с вами", - сказал Моди в ходе встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в среду в Бразилиа.

Моди отметил, что рад частым встречам с Путиным, в ходе которых можно обсудить и вопросы российско-индийских отношений, и международные проблемы.

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