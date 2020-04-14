Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 9:01

Дели. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер Индии Нарендра Моди во вторник объявил о продлении до 3 мая ограничений на передвижение жителей по всей стране в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщают местные СМИ.

Однако он указал, что до этого времени в зависимости от ситуации в некоторых районах меры могут быть ослаблены, но также и усилены.

"Мы будем следить за каждым районом, городом, населенным пунктом, регионом, чтобы видеть, как выполняются ограничительные меры. Мы можем ослабить ограничения для некоторых районов, если они будут хорошо выполнять эти меры", - сказал Моди.

В то же время он заметил, что в течение ближайшей недели могут быть введены дополнительные меры, однако какие именно, он не уточнил. Он добавил, что в скором времени его правительство обнародует руководство относительно дальнейших действий.

В Индии режим самоизоляции действует с 25 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 14 апреля. С начала вспышки в Индии зарегистрировано более 10,5 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. Более 360 человек скончалось.

В соседнем с Индией государстве - Пакистане - также продолжает действовать ряд ограничительных мер. В частности, местные власти объявили, что границы страны будут закрыты еще на 2 недели.

Премьер Пакистана Имран Хан призвал живущих за границей пакистанцев пожертвовать деньги в национальные фонды, направленные на помощь в борьбе с коронавирусом.

Накануне он обратился к лидерам экономически благополучных стран и руководителям международных финансовых организаций с призывом облегчить долговое бремя развивающихся стран, чтобы они могли эффективнее бороться против коронавируса COVID-19. По его словам, страны с развивающейся экономикой испытывают в настоящий момент серьезные трудности в связи с необходимостью бороться с коронавирусом на своих территориях, поддерживать систему здравоохранения и социально необеспеченные слои населения. При этом эти страны обременены тяжелыми долгами.

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