Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 17:19

Дубай. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махдив понедельник выступил с обвинениями в адрес Израиля в нанесении им ударов по объектам ополчения на территории Ирака, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

"Расследование, проведенное по делу об ударах по некоторым позициям (ополчения - ИФ) "Хашд аш-Шааби", указывает на то, что это совершил Израиль", - сказал премьер.

"Дейли стар" отмечает, что это первый раз, когда правительство Ирака напрямую обвиняет Израиль в таких ударах .Ранее с подобными обвинениями в адрес Израиля, а также США, выступало шиитское иракское ополчение "Хашд аш-Шааби".

Кроме этого, премьер затронул ситуацию вокруг Йемена и отметил, что урегулирование конфликта в этой стране может стать ключом к обеспечению безопасности в регионе Персидского залива.

В августе на складе боеприпасов ас-Сакр к юго-западу от Багдада прогремел мощный взрыв. Расследование впоследствии установило, что причиной взрыва стал обстрел с беспилотника.

Из-за взрыва премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ввел запрет на полеты военной авиации над территорией страны без особого разрешения министерства обороны Ирака. Это касается и полетов самолетов коалиции под руководством США.

Затем заместитель главы "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис обвинил Вашингтон в том, что Израиль наносит удары по иракским объектам при поддержке США.

Однако в Пентагоне назвали вымыслом с целью подстрекательства заявления о причастности США к атакам на различные цели в Ираке.

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