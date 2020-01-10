Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 13:28

Дубай. 10 января. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить в Багдад делегацию для подготовки вывода войск международной коалиции, сообщают в пятницу западные СМИ.

Махди "запросил, чтобы делегацию направили в Ирак для установления механизмов, необходимых для выполнения решения парламента о безопасном выводе иностранных войск из Ирака".

Телефонный разговор состоялся поздним вечером в четверг. Порядка 5,2 тыс. американских солдат размещены сейчас в Ираке.

Ранее в январе парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории страны.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!