Дубай. 10 января. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить в Багдад делегацию для подготовки вывода войск международной коалиции, сообщают в пятницу западные СМИ.
Махди "запросил, чтобы делегацию направили в Ирак для установления механизмов, необходимых для выполнения решения парламента о безопасном выводе иностранных войск из Ирака".
Телефонный разговор состоялся поздним вечером в четверг. Порядка 5,2 тыс. американских солдат размещены сейчас в Ираке.
Ранее в январе парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории страны.
Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
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