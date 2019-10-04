Дубай. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди выступил с посланием к протестующим, в котором призвал их разойтись по домам, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
"Нам следует вернуться к нормальной жизни во всех провинциях (страны - ИФ) и уважать закон", - сказал Абдул Махди.
В телевизионном выступлении Абдул Махди заявил, что власти услышали законные требования протестующих.
"Мы не будем давать пустых обещаний (...) или же обещать то, чего мы не можем сделать", - сказал премьер.
Премьер пообещал, что его правительство будет работать над вопросами борьбы с коррупцией и материального обеспечения бедствующих семей.
Жители Ирака выходят на демонстрации против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг. Многие протестующие - молодежь. В основном протесты проходят в Багдаде и на юге Ирака.
Демонстрации продолжаются в Ираке три дня. Полиция использует слезоточивый газ и боевые патроны, чтобы разогнать протестующих. В ходе протестов погибли 33 человека, несколько сотен пострадали.
Из-за протестов власти Ирака заблокировали доступ к интернету на значительной части территории страны.
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