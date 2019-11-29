Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 14:54

(дополненная версия сообщения от 15:50 мск, изменен источник, добавлены 2-й, 4-й и 5-й абзацы)

Дубай. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил, что подаст в отставку с поста на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не утихающих в стране почти два месяца, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на слова премьера.

"Я представлю парламенту официальное прошение об отставке с поста премьер-министра - так, чтобы парламент мог рассмотреть новые кандидатуры", - говорится в заявлении Абдула-Махди, распространенном в пятницу.

Когда именно он уведомит парламент об отставке, пока не сообщается.

Заявление премьера последовало после пятничной проповеди аятоллы Али ас-Систани - самого влиятельного духовного лица среди иракских шиитов: ас-Систани призвал парламент "пересмотреть свой выбор" касательно правительства Ирака.

По данным AP, накануне в Багдаде, Эн-Наджафе и Эн-Насирии иракскими силами безопасности были убиты 40 протестующих.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства страны.

1ви аю

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