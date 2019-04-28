Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 1:50

Мадрид. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Испании и лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес заявил, что рассмотрит возможность переговоров о формировании нового правительства только с партиями, которые уважают конституцию и содействуют социальной справедливости.

П. Санчес объявил партию социалистов победителем на воскресных всеобщих выборах.

"Сегодня Испания проголосовала за защиту прав и свобод, равенства и социальной справедливости, за страну, которая смотрит в будущее и хочет двигаться дальше. Благодарим более чем 7 млн 300 тыс. испанцев, которые сегодня доверяют ИСРП", - написал премьер-министр в своем твиттере.

Выступая перед сторонниками в Мадриде, П.Санчес заявил, что ИСРП готова "протянуть руку всем политическим силам, которые уважают конституцию".

"Мы не будем ставить санитарные кордоны, единственное условие, которые мы будем ставить, - уважать конституцию, стремиться к социальной справедливости, нормальному сосуществованию в обществе и политической чистоте", - добавил он.

Согласно данным избирательной комиссии Испании по итогам подсчета 79,29% голосов избирателей, Испанская социалистическая рабочая партия получает 123 места в Конгрессе депутатов, правоцентристская Народная партия - 65 мест, либеральная Гражданская партия - 57 мест, и ультраправая партия "Вокс" - 24 места.

Избирательные участки в континентальной части Испании закрылись в 21:00 местного времени (22:00 мск), а на Канарских островах часом позже. Явка на нынешних выборах составила 75,7% от общего числа из почти 37 млн зарегистрированных избирателей.

Ожидается, что окончательные итоги голосования будут оглашены 13 мая.

Ввиду того, что ни одной из партий не удалось набрать абсолютного большинства в 176 мест в парламенте, лидерам гонки - социалистам придется вести коалиционные переговоры.

Вопрос о том, с какими партиями будут вести коалиционные переговоры социалисты, является одной из основных интриг прошедшего голосования.

Наблюдатели полагают, что наиболее подходящей партией для формирования коалиции с социалистами является Народная партия, однако ее лидер Альберт Ривера пока отвергает какую-либо возможность такой коалиции.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Эти выборы - четвертые в Испании за последние три года.

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