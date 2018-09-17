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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 18:50 17.09.2018 - 18:50

Мадрид. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил внести в испанскую конституцию изменения, которые позволят лишить политиков, судей, членов королевской семьи и других высокопоставленных официальных лиц привилегий в суде, сообщают в понедельник испанские СМИ.

"Задача в том, чтобы граждане снова стали верить в политику", - заявил П.Санчес.

П.Санчес выразил надежду на поддержку всей Палаты депутатов Испании (нижняя палата парламента). Он также рассчитывает, что реформа вступит в силу в течение 60 дней.

В Испании судебными привилегиями пользуются порядка 250 тыс. человек, отмечает газета "Паис". Их дела не рассматривают обычные суды, ими занимаются суды провинций, высшие суды или Верховный суд.

Судебные привилегии предоставляются в Испании депутатам, сенаторам, членам правительства и премьер-министру. Уголовное дело против них может рассматриваться лишь Уголовной Палатой Верховного суда. Привилегии есть у судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов. Также судебную привилегию имеет королевская семья Испании.

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