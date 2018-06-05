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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 13:06 05.06.2018 - 13:06

Рим. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России, сообщает во вторник агентство АНСА.

"Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России", - сказал Дж.Конте, выступая в итальянском сенате.

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