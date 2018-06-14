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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 11:01 14.06.2018 - 11:01

Париж. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже на фоне дипломатического кризиса в отношениях двух стран вокруг ситуации с судном с мигрантами, сообщает французская газета "Фигаро".

Отмечается, что лидеры встретятся в Елисейском дворце, где у них, в частности, запланирован рабочий обед.

Ранее в четверг в МИД Франции сообщили, что французский лидер провел "душевный" телефонный разговор с Дж.Конте.

СМИ отмечают, что существовали опасения, что ввиду разногласий между Францией и Италией встреча могла не состояться.

Ранее Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно. Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

После отказа Италии в приеме судна президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно".

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал от Парижа извинений.

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