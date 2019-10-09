Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 17:18

Рим. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Джузеппе Конте в среду заявил о необходимости более открытого диалога с Россией в связи с прекращением существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Нам следует вновь обдумать архитектуру безопасности ЕС после отказа от Договора о РСМД, что требует на сегодняшний день более открытого и постоянного чем когда-либо диалога с Россией", - сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными.

Москва в свою очередь заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.

ДРСМД был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!