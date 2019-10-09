Рим. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Джузеппе Конте в среду заявил о необходимости более открытого диалога с Россией в связи с прекращением существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Нам следует вновь обдумать архитектуру безопасности ЕС после отказа от Договора о РСМД, что требует на сегодняшний день более открытого и постоянного чем когда-либо диалога с Россией", - сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными.
Москва в свою очередь заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.
ДРСМД был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.
1эф во