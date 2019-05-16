Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 15:46

Рим. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте принял в Риме командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, передают в четверг итальянские СМИ.

В ходе встречи Конте призвал собеседника остановить наступление на Триполи и перевести решение проблем Ливии в политическое русло.

"Мы долго беседовали с Хафтаром, я выразил ему обеспокоенность Италии из-за ситуации в Ливии. Мы желаем введения режима прекращения огня и верим в политическое урегулирование конфликта", - сообщил Конте журналистам.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в пригородах ливийской столицы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, больницы в Триполи зарегистрировали 454 погибших и 2154 раненых.

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