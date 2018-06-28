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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 15:27 28.06.2018 - 15:27

Рим. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте в четверг допускает возможность введения вето на решение саммита Евросоюза по мигрантам, но не хотел бы этого делать, сообщают европейские СМИ.

"Это возможность, которую, я надеюсь не рассматривать, но если до этого дойдет, то с моей стороны мы не придем ни к каким общим выводам", - сказал Дж.Конте, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе, рассматривает ли он возможность того, что Италия наложит вето на решение ЕС.

Италия ранее оказалась в эпицентре миграционного кризиса в Европе, так как к ее берегам прибывает большинство судов с нелегалами из Африки. Ситуация, в частности, обострилась после того, как Италия отказалась принять у себя судно Aquarius с более чем 600 нелегальными иммигрантами на борту. После отказа Италии и Мальты разместить нелегалов у себя, судно приняла Испания.

Глава итальянского МВД Маттео Сальвини не раз заявлял о том, что Италия "больше не может принимать беженцев".

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