Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 19:25

***Конте рассказал, что уже успел обменяться парой слов с президентом РФ в Пекине

Рим. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Италии Джузеппе Конте намерен в субботу обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Ливии, сообщает в пятницу газета "Коррьере делла сера".

"Завтра у меня с Путиным будет встреча для подробного обсуждения этой темы", - сказал Дж.Конте.

Как пишут итальянские СМИ, встреча, на которой лидеры обсудят Ливию, состоится в рамках второго международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

Дж.Конте отметил, что у него уже была возможность коротко переговорить с президентом России в пятницу.

"Сегодня мы с Путиным уже обменялись парой слов, но это было не в подходящем контексте", - отметил итальянский политик.

Говоря о ситуации в Ливии, Дж.Конте отметил, что в конфликте в Ливии Рим не поддерживает ни одну из противоборствующих сторон, а поддерживает ливийский народ.

"Я не поддерживаю какую-либо сторону в ливийском сценарии. Мы нацелены на стабилизацию страны, а военное решение не является надежным", - сказал Дж.Конте.

В настоящее время в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

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