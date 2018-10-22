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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 14:19 22.10.2018 - 14:19

*** Он не хочет, чтобы санкции наносили урон российским малым и средним предприятиям

Рим. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте заявил, что надеется на подписание крупных соглашений между компаниями из России и Италии во время его визита в Москву, передают в понедельник римские СМИ.

"У Италии - мощная традиция в том, что касается торгового и экономического сотрудничества с Россией. Послезавтра я встречусь с Владимиром Путиным, и будут подписаны важные торговые соглашения между компаниями из Италии и РФ", - сказал он на пресс-конференции.

Говоря о действующих против РФ санкциях, Дж.Конте подчеркнул, что не считает их самоцелью, а лишь инструментом для решения украинской проблемы.

"Санкции - это не цель, а инструмент. Мы осознаем, что они связаны с Минскими договоренностями. Отмена санкций станет возможной, когда эти договоренности будут выполнены. Именно поэтому я соглашался на продление срока действия санкций (ЕС - ИФ)", - заявил премьер Италии.

"Однако санкции сами по себе не решат проблему. Также нам не хотелось бы, чтобы от них страдали российские малые и средние предприятия, а также - российское гражданское общество", - добавил Дж.Конте.

Ранее сообщалось, что визит Дж.Конте в Москву состоится 24 октября.

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