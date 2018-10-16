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Рим. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах совершить поездку в Москву 24 октября, передает во вторник агентство "Блумберг".

"24 октября я прибуду в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным", - сказал премьер, выступая в парламенте.

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Интерфакс