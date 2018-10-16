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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 10:37 16.10.2018 - 10:37

Рим. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах совершить поездку в Москву 24 октября, передает во вторник агентство "Блумберг". "24 октября я прибуду в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным", - сказал премьер, выступая в парламенте. (ПОСЛЕДУЕТ) 1аю 1тэ ар де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс