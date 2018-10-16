Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 10:41 16.10.2018 - 10:41

Рим. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах совершить поездку в Москву 24 октября, передает во вторник агентство "Блумберг".

"24 октября я прибуду в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным", - сказал премьер, выступая в парламенте.

При этом Дж.Конте заявил о необходимости укреплять отношения между ЕС и Россией путем диалога.

1аю АН

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер