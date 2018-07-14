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Этот контент был опубликован 14 июля 2018 г. 18:54 14.07.2018 - 18:54

Брюссель. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Бельгии Шарль Мишель и министр иностранных дел Дидье Рейндерс были в восторге от игры своей сборной по футболу в матче за третье место ЧМ-2018.

"Браво. Поздравляем!", - написал Д.Рейндерс в своем "Твиттере" в пятницу после матча.

"Спасибо за все эти прекрасные моменты! Браво за третье место!", - также в "Твиттере" написал Ш.Мишель по-французски.

Он добавил на втором основном языке страны - нидерландском: "Спасибо за бронзу для "красных дьяволов"! Спасибо за все интересные моменты. Большие поздравления!"

Бельгия в матче за третье место обыграла Англию 2:0.

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