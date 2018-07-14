Премьер и глава МИД Бельгии поздравили свою сборную с бронзой чемпионата мира по футболу
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Бельгии Шарль Мишель и министр иностранных дел Дидье Рейндерс были в восторге от игры своей сборной по футболу в матче за третье место ЧМ-2018.
"Браво. Поздравляем!", - написал Д.Рейндерс в своем "Твиттере" в пятницу после матча.
"Спасибо за все эти прекрасные моменты! Браво за третье место!", - также в "Твиттере" написал Ш.Мишель по-французски.
Он добавил на втором основном языке страны - нидерландском: "Спасибо за бронзу для "красных дьяволов"! Спасибо за все интересные моменты. Большие поздравления!"
Бельгия в матче за третье место обыграла Англию 2:0.
1ов бп
Интерфакс