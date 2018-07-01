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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 21:25 01.07.2018 - 21:25

Мадрид. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер Испании Педро Санчес и король Филипп VI в воскресенье выступили в поддержку футбольной сборной своей страны, проигравшей матч 1/8 финала ЧМ-2018 против России.

"В течение нескольких недель в вас верила целая страна. На этот раз мечта не осуществилась, но я уверен, что нам снова удастся сделать это (стать чемпионами мира - ИФ). Поддерживаю сборную Испании по футболу", - написал глава правительства в Twitter.

В свою очередь, пресс-служба испанского королевского двора опубликовала сообщение о визите короля в РФ, в ходе которого он посетил матч сборных России и Испании.

"После завершения встречи Его Величество король пообщался в раздевалке с игроками и тренерами сборной. Он выразил им поддержку после поражения", - отмечается в сообщении.

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