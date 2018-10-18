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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 21:32 18.10.2018 - 21:32

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Кабмоджи Хун Сен обсудил с главой правительства России Дмитрием Медведевым различные аспекты двусторонних отношений в экономике и гуманитарной сфере, в том числе сотрудничество в области СМИ, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата кабмина РФ Сергей Приходько, комментируя итоги встречи двух премьеров, которая прошла в четверг в Брюсселе.

По его словам, главы правительств обсуждали развитие двусторонних отношений. "Премьер-министр Камбоджи высказался за развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе - СМИ", - сказал С.Приходько.

Д.Медведев и Хун Сен обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран и договорились придать импульс развитию соответствующей договорно-правовой базы.

По словам С.Приходько, на встрече также было подтверждено проведение в январе 2019 года в столице Камбоджи очередного заседания межправкомиссиии двух стран, которую с российской стороны возглавляет министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

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