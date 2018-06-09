Премьер Канады подтвердил, что участники саммита G7 согласовали итоговое коммюнике
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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу заявил, что лидеры стран-участниц саммита "Группы семи" согласовали итоговое коммюнике.
"Я рад сообщить, что мы выпустили совместное коммюнике, согласованное всеми семью странами", - заявил канадский премьер, подчеркнув, что саммит был "крайне успешным".
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Интерфакс