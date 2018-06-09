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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 22:38 09.06.2018 - 22:38

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу заявил, что лидеры стран-участниц саммита "Группы семи" согласовали итоговое коммюнике. "Я рад сообщить, что мы выпустили совместное коммюнике, согласованное всеми семью странами", - заявил канадский премьер, подчеркнув, что саммит был "крайне успешным". 1бф аю бс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс