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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 21:26 31.05.2018 - 21:26

(расширенная версия, меняется заголовок, добавлены высказывания премьера Канады)

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сожалеет в связи с решением властей США ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, а также других стран, пишет в четверг газета "Хилл".

"Я хотел бы четко выразить мою позицию - подобные тарифы абсолютно неприемлемы", - приводит издание слова канадского премьера.

"Канада является надежным поставщиком алюминия и стали для оборонной промышленности США - алюминий используется при строительстве американских самолетов и танков", - добавил он.

При этом Дж.Трюдо подчеркнул, что "идея того, что Канада считается национальной угрозой для США, непостижима".

Несмотря на это, глава правительства Канады отметил, что канадские власти продолжат рассматривать Вашингтон в качестве союзника.

"Америка остается нашим партнером, союзником и другом. Мы должны поверить в то, что однажды разум возьмет верх, однако сегодня мы этого не видим со стороны администрации США", - сказал Дж.Трюдо, выступая с речью в Оттаве.

По словам Дж.Трюдо, введенные Вашингтоном пошлины на импорт алюминия и стали, тем не менее, являются "оскорблением" для взаимоотношений между США и Канадой, сотрудничество которых было очень тесным на протяжении истории.

"Граждане Канады служили вместе с американцами в двух мировых войнах и во время корейской войны. От берегов Нормандии до гор Афганистана мы сражались вместе", - сказал журналистам Дж.Трюдо.

Подобный шаг со стороны США ранее в четверг раскритиковали также власти Германии. В МИД ФРГ заявили, что односторонний ввод Соединенными Штатами заградительных пошлин на ввоз из ЕС стали и алюминия противоречит нормам международного торгового права. Помимо этого, в Берлине выразили готовность к принятию ответных мер и обращению в ВТО.

Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Евросоюз и некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

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