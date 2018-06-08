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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 0:11 09.06.2018 - 00:11

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Канадский премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи "на полях" саммита G7 в Канаде обсудили вопросы, связанные с Россией и КНДР.

"Премьер-министр и канцлер обменялись мнениями по вопросам международного мира и безопасности, в том числе связанным с Россией и Северной Кореей", - говорится в распространенном на сайте саммита пресс-релизе.

Отмечается, что Дж.Трюдо и А.Меркель также обсудили вопросы гендерного равенства, создания рабочих мест, содействия образованию девочек и женщин, проблемы загрязнения мирового океана.

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