Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 7:36

Пекин. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Китай в значительной степени расширит доступ иностранных банков и компаний на свой финансовый рынок, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы ускоряем полное открытие доступа на рынки для иностранных инвесторов в банковском, инвестиционном и страховом секторах", - сказал он, выступая на ежегодном деловом форуме в Боао (китайская провинция Хайнань).

По его словам, сфера деятельности иностранных банков, а также доступ к рынку для кредитных рейтинговых компаний, расчетам по банковским картам и платежам по небанковским картам будут "резко расширены", при этом ограничения на сферу деятельности иностранных компаний по ценным бумагам и страховых брокеров, как ожидается, будут сняты.

"Мы продолжим открывать новые сектора, включая современные услуги, такие, как телекоммуникации с добавленной стоимостью, здравоохранение, образование, а также транспорт, инфраструктуру, энергетику и ресурсы. Такие меры будут реализовываться в текущем году достаточно энергично", - отметил премьер.

"Хорошие экономические показатели Китая не являются результатом количественного смягчения или массового стимулирования. Некоторые колебания экономического роста Китая из месяца в месяц или квартал в квартал едва ли можно избежать", - признал Ли Кэцян

Тем не менее, заявил он, "мы будем продолжать нашу политику до тех пор, пока основные экономические показатели будут находиться в соответствующем диапазоне в течение всего года".

В качестве отрицательных факторов, оказывающих влияние на экономику Китая, Ли Кэцян назвал замедление темпов роста мировой экономки.

"Мировая торговля и инвестиционная деятельность проявляются вяло, а протекционизм растет. Мировая экономика теряет динамику. Существует много неопределенностей, которые оказывают негативное влияние на доверие к рынку", - сказал глава китайского правительства.

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