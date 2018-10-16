Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 13:35 16.10.2018 - 13:35

***Он выступает за диалог с РФ как ключевым участником в решении международных проблем

Рим. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции ЕС против России действуют не только против Москвы, но и наносят вред итальянским предприятиям, сообщают во вторник итальянские СМИ.

"Сами по себе санкции (ЕС против России - ИФ) не приносят ничего положительного, а наносят вред как нашим компаниям, так и российскому обществу", - сказал Дж.Конте, выступая в итальянском парламенте.

"В связи с этим мы считаем необходимым уделить внимание этому аспекту, в том числе относительно программ поддержки малых и средних предприятий. Я считаю, что мы должны продолжать размышлять в этом направлении и при этом разделять позицию ЕС по отношениям с Москвой", - подчеркнул итальянский премьер.

По словам Дж.Конте, на грядущем саммите стран ЕС, который пройдет 17-18 октября в Брюсселе, вероятно, представится возможность обсудить этот вопрос.

"На повестке саммита - обсуждение отношений между ЕС и Россией, и это станет новой возможностью применить так называемый двойной подход. С одной стороны, мы будем жесткими по отношению к Москве, но с другой - будем выстраивать с ней диалог, поскольку Москва является незаменимым участником для решения основных международных проблем", - считает премьер-министр Италии.

Ранее во вторник стало известно, что Дж.Конте намерен совершить поездку в Москву 24 октября и провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

1тэ ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер