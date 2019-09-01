Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 18:17

Дубай. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ливана Саад Харири попросил США и Францию вмешаться в ситуацию на границе Ливана и Израиля и предотвратить эскалацию, сообщает в воскресенье "Дейли стар".

По его данным, Харири призвал госсекретаря США Майка Помпео, а также обратился к советнику президента Франции по дипломатическим вопросам Эмманюэлю Бонну с просьбой вмещаться в ситуацию на границе, чтобы остановить эскалацию.

Ранее в воскресенье ливанская группировка "Хезболла" выпустила по Израилю несколько противотанковых ракет, Армия обороны Израиля обстреляла приграничные территории Ливана из миномета.

По данным представителя ЦАХАЛ, одна из них попала в армейский автомобиль, другая пришлась по армейскому посту близ границы. Ни один из израильских военных не пострадал в результате атаки Ливана. В Ливане заявили, что выпустили порядка 40 ракет по Израилю.

Миротворцы из Временных сил ООН в Ливане заявили, что поддерживают контакты с властями Израиля и Ливана по поводу сложившейся ситуации на границе.

1эф де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!