Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 18:15

Дубай. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ливии Файез Сарадж в четверг объявило мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром на запад страны, сообщают местные СМИ.

Ранее в четверг Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

"Это ответ на требование народа положить конец власти боевиков и террористов в городе", - отметил Х.Хафтар.

Сторонники Х.Хафтара без крупных стычек недавно взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в 100 км от Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

В марте 2019 года Х.Хафтар и Ф.Сарадж провели встречу в ОАЭ, в ходе которой стороны договорились избегать военных действий и обсудили вопрос об организации всеобщих выборов в стране.

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