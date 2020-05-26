Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 9:30

Вильнюс. 26 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - С 1 июня планируется полностью открыть границу Литвы с Латвией, сообщил литовский премьер Саулюс Сквернялис

"Свободное передвижение, не останется никаких постов и проверок", - написал он во вторник на странице в фейсбуке.

По словам премьера, это решение принято на прошедшем накануне заседании Комитета по вопросам COVID-19. Он также подчеркнул, что окончательное решение в среду еще должно принять правительство.

Такое предложение в минувший понедельник выдвинуло министерство внутренних дел Литвы.

С 15 мая гражданам Литвы, Латвии и Эстонии и законно проживающим в них лицам, желающим путешествовать через территории этих стран, уже не нужно обосновывать причины въезда. Если граждане путешествовали только по территориям этих трех упомянутых стран, то на границе их не проверяют работники Национального центра общественного здоровья на признаки COVID-19, однако процедура паспортного контроля остается.

С 18 мая граждане стран Балтии могут выбирать для передвижения четыре пограничных пункта в Литве (Бутинге-Руцава, Салочяй-Гренцтале, Кальвяй-Мейтене, Смелине-Медуми).

Если гражданин стран Балтии в течение 14 суток бывал в других государствах (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии), то в отношении его действует правило обязательной самоизоляции на 14 дней.

Сквернялис также сообщил о предложениях продлить карантин в Литве до 1 июля.

"Сейчас предлагается до конца июня, но посмотрим, каким будет решение в правительстве", - сказал глава Кабмина во вторник журналистам.

По его словам, в среду правительство также планирует утвердить эпидемиологические критерии, которые будут определять необходимость карантина.

Всеобщий карантин для предотвращения распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта.

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