Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 16:48

Брюссель. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Времени достичь договоренности по Brexit становится все меньше и меньше, заявил в понедельник премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель после переговоров со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.

"Часы тикают, используйте время мудро", - сказал Беттель на пресс-конференции.

В пресс-конференции также должен был принять участие Борис Джонсон, однако в итоге он не смог сделать этого. Телеканал Sky news отмечает, что причиной стал шум от демонстрантов, митинговавших неподалеку от места проведения пресс-конференции.

"(Обязанность - ИФ) лежит на Джонсоне: он держит в руках будущее британских подданных и будущее граждан ЕС в Соединенном Королевстве", - отметил Беттель, обращаясь в сторону установленной рядом трибуны, за которой должен был бы находиться Борис Джонсон.

При этом премьер подчеркнул, что ЕС "нужно большее, чем слова" от Британии в связи с ситуацией вокруг Brexit. Также Беттель подчеркнул, что очередная отсрочка сроков Brexit может произойти лишь при наличии конкретной цели, требующей такого шага.

Ранее в понедельник в Люксембурге председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер провел встречу с Борисом Джонсоном. После переговоров ЕК в специальном заявлении указала на отсутствие конкретных предложений Лондона, соответствующих соглашению по Brexit.

В свою очередь телеканал Sky News сообщал со ссылкой на Даунинг-стрит, что Жан-Клод Юнкер и Борис Джонсон в понедельник договорились о необходимости активизировать переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

1аю бп

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