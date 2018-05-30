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Рим. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Македонии Зоран Заев в среду заявил, что любое решение относительно выбора нового названия для страны, которое будет согласовано с Грецией, будет затем в обязательном порядке вынесено на референдум, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Македонский премьер отметил, что Скопье и Афины никогда не были "так близки" к заключению соглашения по этому вопросу, как сейчас.

По словам З.Заева, референдум может состояться либо в сентябре, либо в октябре этого года.

Однако он не стал уточнять, к выбору какого названия склоняются в данный момент стороны. Между тем, он отметил, что позже на этой неделе у него будет "важный телефонный разговор" с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

АП отмечает, что среди возможных вариантов нового названия - "Республика Северная Македония" и "Республика Верхняя Македония".

Представители Греции и Македонии в середине января возобновили переговоры по урегулированию разногласий из-за названия македонского государства.

Этот спор продолжается уже почти 30 лет. После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала негодование греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В Афинах считают, что стремление использовать название "Македония" свидетельствует о том, что Скопье имеет территориальные претензии на одноименный греческий регион.

Ввиду этого спора Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит до урегулирования спора под официальным названием "Бывшая югославская республика Македония".

1вл ар

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Интерфакс