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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 11:00 01.10.2018 - 11:00

Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Македонии Зоран Заев заявил, что он позитивно оценивает прошедший в воскресенье референдум о переименовании страны, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По мнению З.Заева, голосование стало абсолютным успехом для страны, отмечает агентство.

По предварительным данным с 93% избирательных участков, 91,4% участников референдума высказались в пользу изменения названия страны. Тем не менее, явка на референдуме оказалась менее 50%, что может грозить отказом македонского парламента утвердить его результаты.

В свою очередь в Афинах называют результаты референдума из-за недостаточной явки "противоречивыми".

Как заявили в МИД Греции, властям Македонии после референдума необходимо принять серьезные усилия, чтобы "сохранить позитивный потенциал соглашения" между двумя странами.

Между тем в Вашингтоне приветствуют прошедшее голосование и выступают за полную реализацию соглашения между Македонией и Грецией.

В заявлении представителя Госдепа США Хизер Нойерт отмечается, что "Соединенные Штаты приветствуют результаты референдума, состоявшегося 30 сентября в Македонии, в ходе которого граждане страны выразили поддержку в вопросе о присоединении к НАТО и Евросоюзу".

В минувшее воскресенье в Македонии прошел референдум, в ходе которого избирателям был задан следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".

Речь идет о Преспанском соглашении между Афинами и Скопье, которое предполагает переименование Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

Вопрос о смене названия связан с многолетним спором между Грецией и Македонией. Греческую сторону не устраивает название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Чтобы результаты референдума имели силу, необходимо, чтобы явка избирателей превысила 50%, именно поэтому противники переименования активно бойкотировали голосование.

1тэ аю ав

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