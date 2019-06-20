Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 9:13

*** С самого начала цель расследования - обвинить Россию

Гонконг. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что цель международного расследования по делу о гибели лайнера "Малазийских авиалиний" в небе над Украиной в 2014 году состояла не в установлении истины, а в обвинении России.

"Мы недовольны, потому что с самого начала это (расследование - ИФ) стало политическим вопросом касательно того, как обвинить Россию в противозаконных действиях", - цитирует агентство Bloomberg слова премьера, сказанные журналистам в Путраджае.

Он отметил, что пока что выводы по делу о гибели рейса MH 17 являются "ничем иным как свидетельствами, основанными на непроверенной информации".

(ПОСЛЕДУЕТ)

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