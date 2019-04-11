Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 10:38

Дубай. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Судана Мухаммада Тахира Айлу, вероятно, арестовали, передает в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Такая информация появилась на фоне сообщений о возможной скорой отставке военными президента Судана Омара аль-Башира.

"Согласно последним данным, премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла арестован", - сообщает телеканал в Twitter.

В свою очередь Анатолийское агентство новостей сообщало, что суданские спецслужбы задержали более 100 функционеров правящей партии Национальный конгресс.

Тем временем, многие жители Судана вышли на улице, чтобы отпраздновать отставку О.аль-Башира. Однако официального заявления об отставке пока не поступало.

Ранее в четверг руководство армии страны предупредило граждан о "важном объявлении" и призвало следить за новостями. СМИ предполагают, что это может быть объявление о смещении О.аль-Башира. Ожидается, что в ближайшее время будет сформирован временный совет для управления страной.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума пред зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

Омар аль-Башир руководит Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он разыскивается Международным уголовным судом (МУС) в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

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