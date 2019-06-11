Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 11:28

Дубай. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Парламент Иракского Курдистана во вторник избрал премьер-министром автономии Масрура Барзани, сообщает телеканал "Рудау".

Масрур Барзани, сын экс-президента региона и главы "Демократической партии Курдистана" (ДПК) Масуда Барзани, смог получить 87 из 97 голосов депутатов. Теперь у него есть 30 дней, чтобы сформировать правительство.

Прежде Масрур Барзани руководил Советом безопасности Курдистанского региона.

Ранее должность премьер-министра занимал Нечирван Барзани - двоюродный брат Масрура Барзани. В конце мая парламент Иракского Курдистана избрал его президентом автономии, а в понедельник он принес присягу.

Масуд Бардани, отец Масрура Барзани и дядя Нечирвана Барзани, занимал пост президента Иракского Курдистана со времени учреждения этой должности в 2005 году по 2017 год.

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