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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 20:55 18.10.2018 - 20:55

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита АСЕМ в Брюсселе в четверг проводит встречу со своим коллегой из Словении Марьяном Шарецем.

Глава российского правительства до этого побеседовал с премьером Королевства Камбоджа Хун Сеном, после чего отправился в здание "Европа" Совета Европейского союза на церемонию открытия форума.

Д.Медведев и М.Шарец свою встречу начали с обсуждения двусторонних отношений России и Словении.

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