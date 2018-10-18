Премьер-министры РФ и Словении обсуждают в Брюсселе двусторонние отношения
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Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита АСЕМ в Брюсселе в четверг проводит встречу со своим коллегой из Словении Марьяном Шарецем.
Глава российского правительства до этого побеседовал с премьером Королевства Камбоджа Хун Сеном, после чего отправился в здание "Европа" Совета Европейского союза на церемонию открытия форума.
Д.Медведев и М.Шарец свою встречу начали с обсуждения двусторонних отношений России и Словении.
вв
Интерфакс