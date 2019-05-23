Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 6:21

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подаст в отставку уже в эту пятницу, 24 мая, пишет The Times со ссылкой на осведомленные источники в окружении политика.

"Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но, если это невозможно, значит, она уходит с дороги", - заявил один из собеседников издания.

По информации источников газеты, Мэй может объявить о своей отставке в пятницу после встречи с главой парламентского комитета Грэмом Брэди.

Ранее о том, что покидает пост, сообщила лидер палаты общин Великобритании Андреа Лидсом. Причиной своего ухода она назвала разногласия с премьер-министром Терезой Мэй по поводу Brexit.

Лидер палаты общин - должность в британском правительстве. Занимающий ее человек курирует отношения кабинета министров с парламентом.

Лидсом в заявлении об отставке подчеркнула, что до сих пор оставалась в британском правительстве, чтобы "формировать Brexit, и бороться за него". Однако она больше не считает, что подход правительства позволит реализовать итоги референдума по Brexit, на котором большинство британцев высказались за выход из ЕС.

Лидсом подчеркнула, что новое предложение Мэй по Brexit не предполагает, что Великобритания после выхода из ЕС станет совершенно независимым государством. Также она высказалась против второго референдума по Brexit, уступки, на которую готова пойти Мэй, чтобы заручиться поддержкой в парламенте.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Новое предложение сразу вызвало негативную реакцию как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный Brexit.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!