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Дубай. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки подал в отставку в ходе встречи с королем Абдаллой II, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Его отставка произошла на фоне массовых протестов против роста цен и реформы подоходного налога.

Участники протестов считают, что налоговая реформа негативно скажется на бедном населении и среднем классе, отмечает телеканал Би-би-си.

Источники "Аль-Джазиры" отмечают, что решение об отставке премьера было принято, чтобы смягчить волну протестов.

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Интерфакс