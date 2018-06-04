Премьер-министр Иордании подал в отставку на фоне акций протеста - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки подал в отставку в ходе встречи с королем Абдаллой II, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.
Его отставка произошла на фоне массовых протестов против роста цен и реформы подоходного налога.
Участники протестов считают, что налоговая реформа негативно скажется на бедном населении и среднем классе, отмечает телеканал Би-би-си.
Источники "Аль-Джазиры" отмечают, что решение об отставке премьера было принято, чтобы смягчить волну протестов.
1мм во
Интерфакс