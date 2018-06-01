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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 16:15 01.06.2018 - 16:15

Рим. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу принес присягу в Риме. На церемонии в Квиринальском дворце он произнес стандартную клятву. Помимо Дж.Конте в состав правительства вошли 18 министров. В настоящее время они принимают присягу вслед за Дж.Конте. 1мм во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс