Премьер-министр Италии Конте принес присягу
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Рим. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу принес присягу в Риме.
На церемонии в Квиринальском дворце он произнес стандартную клятву.
Помимо Дж.Конте в состав правительства вошли 18 министров. В настоящее время они принимают присягу вслед за Дж.Конте.
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Интерфакс