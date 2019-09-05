Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 4:00

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о назначении Доминика Бартона послом Канады в Китае, говорится на сайте премьера.

"Я рад объявить Доминика Бартона послом Канады в Китае. Его многолетний опыт работы в Азии и значительный мировой экономический опыт, который он приобрел за впечатляющую карьеру, делают его отличным выбором для представления Канады и канадских интересов в Китае", - приводится цитата Трюдо в опубликованном на сайте пресс-релизе.

Согласно сообщению, в качестве канадского дипломата высокого ранга Бартон будет "обеспечивать премьер-министра стратегическими рекомендациями и представлять правительство Канады" в Китае.

"Для меня большая честь быть назначенным послом Канады в Китае. Отношения между Канадой и Китаем являются важными, и я буду упорно работать, чтобы представлять нашу великую страну и решать проблемы, которые в настоящее время существуют", - приводятся в релизе слова Бартона.

Отмечается, что Бартон возглавлял Консультативный совет Канады по экономическому росту и консультировал кабинет министров Канады. С 2009 по 2018 год Бартон был глобальным управляющим партнером в консалтинговой компании McKinsey, где он приобрел "огромный опыт в международном бизнесе и торговле", будучи руководителем офиса в Южной Корее и председателем в Азии, в Шанхае.

Отношения между Канадой и Китаем серьезно пострадали после того, как 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США была арестована дочь основателя компании Huawei и ее финансовый директор Мэн Ваньчжоу, которая затем была отпущена под залог.

После этого 10 декабря Китай задержал двух канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора по обвинению в шпионаже и краже государственных секретов.

Запад связывает аресты канадцев, а также приговор к смертной казни канадца Роберта Ллойда Шелленберга с арестом Мэн Ваньчжоу.

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