Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 5:30

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила после стрельбы в мечетях, что в Новой Зеландии - один из "мрачных дней".

"Это один из самых мрачных дней Новой Зеландии. Очевидно, что то, что здесь произошло, является экстраординарным и беспрецедентным актом насилия", - сказала Дж.Ардерн.

Она отметила, что многие пострадавшие могут быть мигрантами и беженцами, однако "они решили сделать Новую Зеландию своим домом".

"Они - это мы", - добавила премьер-министр Новой Зеландии.

Один человек задержан по подозрению в стрельбе в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает полиция.

Стрелок представился как "Брентон Таррант" - 28-летний мужчина австралийского происхождения.

Он снимал на видео, как стрелял в людей в мечети. Запись велась в течение 17 минут.

Полиция города заявила, что работает над тем, чтобы удалить кадры из социальных сетей.

Сообщается, что перед происшествием он написал 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях. В нем он заявляет, что это "террористическая атака".

В длинном послании, опубликованном в интернете, предполагаемый стрелок обрисовал, кто он и почему устроил стрельбу в мечети Крайстчерча.

Twitter приостановил действие аккаунта на имя "Брентон Таррант".

К мечети стянуты все подразделения полиции.

Кроме того, сообщается о вооруженной полиции у второй мечети в пригороде Крайстчерча - Линвуде.

Власти просят жителей оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах правоохранителям.

Все школы и государственные учреждения города закрыты. Также отменен прием в больнице города.

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