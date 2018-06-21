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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 8:59 21.06.2018 - 08:59

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в четверг родила девочку в больнице Окленда.

"Чувствую себя очень счастливой со здоровой девочкой, которая появилась на свет в 16:46 весом 3,31 кг", - написала она на своей странице в Instagram.

Она выложила фотографию, на которой она сфотографирована вместе со своим гражданским мужем Кларком Гейфордом и новорожденным ребенком.

"У нас все хорошо благодаря чудесной команде больницы Окленда", - добавила она.

Таким образом, новозеландский премьер стала второй в истории женщиной в мире, которая родила ребенка, занимая пост главы правительства. Первой такой женщина стала бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, которая родила дочь в 1990 году, возглавляя пакистанское правительство.

Дж.Ардерн является лидером Лейбористской партии Новой Зеландии. Она заняла пост премьера страны по итогам выборов в сентябре 2017 года. Дж.Ардерн стала третьей женщиной на этом посту в истории Новой Зеландии, а также самым молодым главой правительства за более чем 150 лет.

Ожидается, что теперь она уйдет в декрет на полтора месяца, а затем вернется к исполнению обязанностей премьер-министра. На время отпуска по уходу за ребенком обязанности Дж.Ардерн будет исполнять вице-премьер Уинстон Петерс. Глава правительства пообещала, что будет постоянно находиться на связи с У.Петерсом и кабинетом министров.

По словам Дж.Ардерн, она узнала о беременности 13 октября, за две недели до вступления в должность премьер-министра Новой Зеландии. Это первый ребенок 37-летнего политика.

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