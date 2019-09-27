Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 20:05

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министру Индии Нарендре Моди следует задуматься о последствиях отмены комендантского часа в контролируемой Индии части Кашмира, где может произойти кровопролитие, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, чьи слова приводит в пятницу агентство Associated Press.

"Что он будет делать, когда отменит комендантский час? Думает ли он, что народ Кашмира мирно примет предложенный статус-кво? После отмены комендантского часа произойдет бойня", - заявил Хан, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

"Люди выйдут на улицы. А что сделают военные? Они будут стрелять...Это еще больше радикализует жителей Кашмира", - добавил он.

Действия премьер-министра Индии в Кашмире Хан назвал глупыми и жестокими.

Также Хан предупредил о серьезных угрозах для всего мира, которые возникнут в случае войны Индии и Пакистана.

"Когда страна, у которой есть ядерное оружие, борется до конца, последствия проявляются далеко за пределами ее границ. Последствия будут для всего мира", - сказал Хан.

Хан отметил, что в данном случае не угрожает Индии, а лишь выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Выступавший за час до Хана Моди в своей речи в основном говорил о развитии Индии и ни разу напрямую не упомянул Кашмир, отмечает агентство.

В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

Тогда же в штате был введен комендантский час, ограничена мобильная связь и доступ к интернету. Под арест попали тысячи человек.

В настоящее время некоторые меры были смягчены, но незначительно.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

В свою очередь Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - это территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!