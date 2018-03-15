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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 4:49 15.03.2018 - 04:49

Лондон. 15 Марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Словении Миро Церар сообщил, что подает в отставку.

"Силы из прошлого не дают нам работать для будущих поколений. Я подаю в отставку", - заявил он журналистам на пресс-конференции.

Как отмечают наблюдатели, одной из главных причиной отставки главы правительства стало постановление верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившее строительство железной дороги Копер - Дивача.

Он отметил, что решение суда стало "последней каплей", которое переполнило чашу терпения правительства.

Копер является крупным морским портом Словении на Адриатике. Строительство порта было основным инфраструктурным объектом правительства М.Церара.

гк ад

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