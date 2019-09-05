Париж. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Судана Абдулла Хамдок в четверг объявил состав нового правительства - первого после свержения президента Омара Башира, сообщил в четверг телеканал "Франс 24".
По данным телеканала, премьер назвал имена 18 министров нового кабинета, а имена еще двоих будут объявлены позднее.
Адбулла Хамдок был назначен главой переходного правительства в Судане в августе, и он будет руководить кабинетом на протяжении 39 месяцев.
После низложения Омара Башира Суданом руководил переходный военный совет. Это вызвало массовые акции протеста против единовластия военных, в результате военные заключили соглашение с оппозиционной коалицией, в которое, в частности, вошел пункт о формировании военно-гражданского Суверенного совета. В совет вошли пятеро военных и шестеро гражданских лиц.
В августе в Судане принесли присягу все 11 членов Суверенного совета, которому предстоит руководить страной около трех лет до следующих выборов.
В четверг Суверенный совет утвердил состав нового суданского кабмина.
1ви аю БП