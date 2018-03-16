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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 12:44 16.03.2018 - 12:44

Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - В Стокгольме прошла встреча премьер-министра Швеции Стефана Левена и главы МИД КНДР Ли Ён Хо, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

Власти Швеции не стали рассказывать о подробностях встречи.

Ли Ён Хо прибыл в Стокгольм в четверг, в тот же день он провел переговоры с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем. Официально сообщается, что визит проходит 15-16 марта, однако ряд СМИ сообщил, что визит продлен до 18 марта.

МИД Швеции в преддверие визита Ли Ён Хо сообщал, что переговоры будут сосредоточены на работе Швеции в качестве представителя США, Канады и Австралии в КНДР. Стороны также должны обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

"Очевидно, что все следят за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это важно, с точки зрения безопасности нас всех это интересует. Сейчас нужен диалог, мы будем рады встрече, но мы не наивны и не думаем, что можем решить все проблемы", - заявила М.Вальстрем.

Швеция стала первой западной страной, у которой появилось посольство в КНДР, дипломатические отношения между странами начались в 1970-е годы. В Пхеньяне посольство Швеции представляет дипломатические интересы США, Канады и Австралии.

Президент США Дональд Трамп 9 марта объявил о готовности провести закрытую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. В Белом доме отмечают, что дата и место данной встречи пока не обговорены, на данный момент разрабатывается повестка готовящихся переговоров.

Мм эф*

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